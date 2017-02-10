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Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока

Плане мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Познавательные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, стартуют в муниципальных библиотеках Владивостока 14 февраля и завершатся 22 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь состоятся лекции, беседы, часы патриотизма, викторины, игровые программы, запланирована уже ставшая традиционной встреча с бойцами ОМОН.

МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" приглашает посетить мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества всех желающих.

МероприятиеДата, времяМесто проведения
Встреча с военнослужащими подразделения ОМОН «Офицерские мундиры»14.02.2017 11.10 : 12.00Библиотека № 5,

Ул. Леонова, 21

Встреча с ветеранами войны

«Русский форпост у Японского моря. Дальневосточные пограничники»

15.02.2017

10.00 : 10.45

Библиотека № 21,

ул. Нейбута, 45

Литературный час

«Истории о настоящем мужском воспитании»

16.02.2017 16.00 : 17.00Библиотека № 3,

Ул. Хабаровская, 19

Беседа

«Есть такая профессия – Отчизну защищать»

17.02.2017

10.45 : 11.30

Библиотека № 20,

Пр.100 лет Владивостока,128-а

Поэтический час

«С чего начинается Родина »

17.02.2017

11.20 : 12.00

Библиотека № 4,

ул. Светланская, 205

Конкурсная программа

«Гордиться славою своих предков должно»

17.02.2017

11.30 : 12.30

Библиотека № 12,

Ул. Калинина, 281

Литературный час

«Защитники Родины»

17.02.2017

14.30 : 15.30

Библиотека № 11

им. И.У.Басаргина,

Ул. Юмашева, 8

Встреча с бойцами ОМОН

«Святое дело – Родине служить»

17.02.2017

15.00 : 16.00

Библиотека № 10,

ул. Верхнепортовая, 76

Праздник

«Защитникам Отечества посвящается»

18.02.2017

15:00 : 16:00

Библиотека №13,

Ул. Русская, 78

Виртуальная экскурсия

«Искусство с армейской выправкой: армия России на полотнах художников»

21.02.2017

12.30 : 13.30

Библиотека № 16,

Ул. Котельникова, 20

Час мужества

«Огненный экипаж»

(История подвига летчика Гастелло)

21.02.2017

13.00 : 13.45

Библиотека № 11

им. И.У.Басаргина,

Ул. Юмашева, 8

Мастер – класс для детей 7-12 лет

«Открытка солдату»

21.02.2017

13.00 : 14.00

Библиотека № 15,

Ул. Волкова, 11

Патриотический час

«Мы защитниками станем!»

21.02.2017

14.00 : 15.00

Библиотека-салон №1

им. А. С. Пушкина,

Ул. Светланская, 55

Лекция Егорчева И. Н. «Советские тяжелые авианесущие крейсера: уникальное оружие флота» (авторский проект «Объяснения»)22.02.2017

13.00 : 14.00

ЦБ им. А.П.Чехова,

Пр. 100-летия Владивостока, 48

Урок мужества

«Героическое постижение Родины»

22.02.2017

13.00 : 14.00

Библиотека № 14,

Ул. Полярная, 7

Познавательно-игровой час

«Русский солдат умом и силой богат»

22.02.2017

13.00 : 13.40

Библиотека № 8,

Ул. Приморская, 5

Историко-патриотический час

«На страже Отечества»

22.02.2017

14.00 : 15.00

Библиотека № 6

им. Н.Н. Муравьева-Амурского,

ул. Калинина, 21

Конкурсно-игровая программа и творческая мастерская «Армейский калейдоскоп»22 февраля

15.00 : 16.30

Библиотека № 7,

Ул. Калинина, 281

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