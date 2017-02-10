Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока

Плане мероприятий

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Познавательные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, стартуют в муниципальных библиотеках Владивостока 14 февраля и завершатся 22 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь состоятся лекции, беседы, часы патриотизма, викторины, игровые программы, запланирована уже ставшая традиционной встреча с бойцами ОМОН.

МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" приглашает посетить мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества всех желающих.