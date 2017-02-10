Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока

Познавательные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, стартуют в муниципальных библиотеках Владивостока 14 февраля и завершатся 22 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь состоятся лекции, беседы, часы патриотизма, викторины, игровые программы, запланирована уже ставшая традиционной встреча с бойцами ОМОН.
МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" приглашает посетить мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества всех желающих.
|Мероприятие
|Дата, время
|Место проведения
|Встреча с военнослужащими подразделения ОМОН «Офицерские мундиры»
|14.02.2017 11.10 : 12.00
|Библиотека № 5,
Ул. Леонова, 21
|Встреча с ветеранами войны
«Русский форпост у Японского моря. Дальневосточные пограничники»
|15.02.2017
10.00 : 10.45
|Библиотека № 21,
ул. Нейбута, 45
|Литературный час
«Истории о настоящем мужском воспитании»
|16.02.2017 16.00 : 17.00
|Библиотека № 3,
Ул. Хабаровская, 19
|Беседа
«Есть такая профессия – Отчизну защищать»
|17.02.2017
10.45 : 11.30
|Библиотека № 20,
Пр.100 лет Владивостока,128-а
|Поэтический час
«С чего начинается Родина »
|17.02.2017
11.20 : 12.00
|Библиотека № 4,
ул. Светланская, 205
|Конкурсная программа
«Гордиться славою своих предков должно»
|17.02.2017
11.30 : 12.30
|Библиотека № 12,
Ул. Калинина, 281
|Литературный час
«Защитники Родины»
|17.02.2017
14.30 : 15.30
|Библиотека № 11
им. И.У.Басаргина,
Ул. Юмашева, 8
|Встреча с бойцами ОМОН
«Святое дело – Родине служить»
|17.02.2017
15.00 : 16.00
|Библиотека № 10,
ул. Верхнепортовая, 76
|Праздник
«Защитникам Отечества посвящается»
|18.02.2017
15:00 : 16:00
|Библиотека №13,
Ул. Русская, 78
|Виртуальная экскурсия
«Искусство с армейской выправкой: армия России на полотнах художников»
|21.02.2017
12.30 : 13.30
|Библиотека № 16,
Ул. Котельникова, 20
|Час мужества
«Огненный экипаж»
(История подвига летчика Гастелло)
|21.02.2017
13.00 : 13.45
|Библиотека № 11
им. И.У.Басаргина,
Ул. Юмашева, 8
|Мастер – класс для детей 7-12 лет
«Открытка солдату»
|21.02.2017
13.00 : 14.00
|Библиотека № 15,
Ул. Волкова, 11
|Патриотический час
«Мы защитниками станем!»
|21.02.2017
14.00 : 15.00
|Библиотека-салон №1
им. А. С. Пушкина,
Ул. Светланская, 55
|Лекция Егорчева И. Н. «Советские тяжелые авианесущие крейсера: уникальное оружие флота» (авторский проект «Объяснения»)
|22.02.2017
13.00 : 14.00
|ЦБ им. А.П.Чехова,
Пр. 100-летия Владивостока, 48
|Урок мужества
«Героическое постижение Родины»
|22.02.2017
13.00 : 14.00
|Библиотека № 14,
Ул. Полярная, 7
|Познавательно-игровой час
«Русский солдат умом и силой богат»
|22.02.2017
13.00 : 13.40
|Библиотека № 8,
Ул. Приморская, 5
|Историко-патриотический час
«На страже Отечества»
|22.02.2017
14.00 : 15.00
|Библиотека № 6
им. Н.Н. Муравьева-Амурского,
ул. Калинина, 21
|Конкурсно-игровая программа и творческая мастерская «Армейский калейдоскоп»
|22 февраля
15.00 : 16.30
|Библиотека № 7,
Ул. Калинина, 281