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Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом

Вход свободный
Фото: http://rkc-berezka.ru Фото: http://rkc-berezka.ru
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В рамках празднования 30-летнего юбилея Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов во Владивостоке пройдёт большой и красочный концерт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Торжественное собрание, приуроченное к праздничной дате, состоится 1 марта в Доме офицеров флота.

Поздравить ветеранов приморской столицы с праздником выйдут лучшие творческие коллективы и исполнители Владивостока, а также любимые горожанам коллективы Тихоокеанского флота. Со сцены ДОФа прозвучат любимые ветеранам песни.

Начало торжественного собрания и праздничного концерта в 12 часов.

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