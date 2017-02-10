Завтра в Приморье пойдет снег 17:57, 09 февраля Завтра в Приморье пойдет снег
Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания 17:20, 09 февраля Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания
Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу 16:19, 09 февраля Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу
Новостная лента
Февраль, 10 пятница
02:18
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
02:18
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
02:18
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
02:02
Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом
01:21
Жителей и гостей Владивостока 15 февраля приглашают на памятный митинг
Февраль, 09 четверг
23:35
Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости
22:19
Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍
21:16
Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости
20:27
Египет будет открыт для туристов с 23 февраля 2017 года
20:02
В депо Владивостока появилась новая низкопольная машина Видео
19:12
На 3D-принтере печатают сувениры и механизмы во Владивостоке Видео
18:33
Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»
18:17
Во Владивостоке обсудили, куда "положить спать" гостей ВЭФ-2017
18:07
Владивостокцы начинают готовиться к предстоящим праздникам Видео
17:59
Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище
17:57
Завтра в Приморье пойдет снег
17:36
Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь
17:25
Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье
17:20
Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания
17:08
"Купидон" с наркотиками задержан в Артеме
16:56
ЕГЭ сдадут родители приморских школьников
16:52
Приморец сел на 15 лет за сожжение товарища заживо
16:40
Предприятия Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Успех и безопасность»
16:24
За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток Видео
16:19
Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу
16:17
Какой сегодня праздник: 9 февраля - День гражданской авиации России
16:04
Весна в Приморье придет рано в этом году
15:55
​Во Владивостоке избавляются от новогодних ёлок Фото и Видео
15:45
Купол для приморского амфитеатра возводят в Приморье Фото
15:38
Автомобилисты выйдут на митинг во Владивостоке Эксклюзив
15:34
Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе "пхумсэ" Видео
15:32
Луна упадет на Землю, - ученые
15:23
Во Владивостоке ищут незаконные автостоянки
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Жителей и гостей Владивостока 15 февраля приглашают на памятный митинг

Начало мероприятия в 14 часов
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящую среду, 15 февраля, во Владивостоке состоится митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Почтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество, служебного долга, приглашаются все желающие.

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, - важная памятная дата для нашей страны. Ежегодно в этот день в приморской столице проводятся памятные мероприятия, - отметил председатель совета ветеранов приморской столицы Сергей Кондратенко. - Мы приглашаем всех желающих присоединиться к памятному мероприятию и возложить цветы 15 февраля к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов».

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этот день у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103), соберутся представители ветеранских организаций, молодежь, родственники и друзья владивостокцев, погибших при исполнении служебного долга за пределами государства.

В рамках митинга пройдет церемония возложения цветов к памятнику.

Начало мероприятия в 14 часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости
21:16, 09 февраля 2017 Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости

Прибавка будет не столь существенной

Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»
18:33, 09 февраля 2017 Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»

Занятия абсолютно бесплатные

Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище
17:59, 09 февраля 2017 Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище

В сравнении с предыдущим месяцем

Завтра в Приморье пойдет снег
17:57, 09 февраля 2017 Завтра в Приморье пойдет снег

Во Владивостоке сильный ветер

Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь
17:36, 09 февраля 2017 Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь

Цель поста – духовное очищение

Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье
17:25, 09 февраля 2017 Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье

Чаще всего заявители выбирали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы

17:08, 09 февраля 2017 "Купидон" с наркотиками задержан в Артеме

Возбуждено уголовное дело