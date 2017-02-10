Жителей и гостей Владивостока 15 февраля приглашают на памятный митинг

Начало мероприятия в 14 часов

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящую среду, 15 февраля, во Владивостоке состоится митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Почтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество, служебного долга, приглашаются все желающие.

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, - важная памятная дата для нашей страны. Ежегодно в этот день в приморской столице проводятся памятные мероприятия, - отметил председатель совета ветеранов приморской столицы Сергей Кондратенко. - Мы приглашаем всех желающих присоединиться к памятному мероприятию и возложить цветы 15 февраля к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов».

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этот день у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103), соберутся представители ветеранских организаций, молодежь, родственники и друзья владивостокцев, погибших при исполнении служебного долга за пределами государства.

В рамках митинга пройдет церемония возложения цветов к памятнику.

Начало мероприятия в 14 часов.