Очередное профильное совещание состоялось в приморской столице

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

9 февраля во Владивостоке прошло рабочее совещание по вопросу обеспечения номерным фондом гостей и участников ВЭФ-2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья. Во встрече под руководством вице-губернатора Приморского края Евгения Полянского приняли участие представители Роспотребнадзора, администрации края, федеральных органов исполнительной власти, «Росконгресса» и юрлиц, предоставляющих гостиничные услуги.

Напомним, 25 января во Владивостоке проходило рабочее совещание по вопросу питания участников и гостой Восточного экономического форума в 2017 году.