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Общество

Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище

В сравнении с предыдущим месяцем
Фото: Baltic.Today Фото: Baltic.Today
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 0,89%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В сравнении с предыдущим месяцем, качество питьевой воды улучшилось, о чем свидетельствует снижение процента неудовлетворительных проб (в декабре 2016 года - 1,5%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя. 

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