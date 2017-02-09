Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище

В сравнении с предыдущим месяцем

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 0,89%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В сравнении с предыдущим месяцем, качество питьевой воды улучшилось, о чем свидетельствует снижение процента неудовлетворительных проб (в декабре 2016 года - 1,5%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.