Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания 17:20, 09 февраля Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания
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Актуальный комментарий

Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания

Алексей Иванов с тяжелыми травмами находится в больнице
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Приморская краевая организация Союза журналистов РФ выступила с официальным заявлением в связи с нападением на журналиста ИА «Regnum».

"В городе Дальнегорске Приморского края совершено нападение на нашего коллегу журналиста Алексея Иванова. Судя по почерку, это не было нападение с целью ограбления. Сам Алексей считает, что главной причиной для нападения стала его профессиональная деятельности. И мы разделяем это его убеждение, - говорится в заявлении. - В новейшей истории это не первое нападение на журналистов в Приморье. Однако в последние годы в нашем крае ничего подобного не происходило.

По нашему твердому убеждению, свобода слова является одной из базовых ценностей демократического общества. Эта ценность закреплена в Конституции России. Российское законодательство однозначно трактует воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста именно как уголовное преступление.

В этой связи журналистское сообщество Приморье ждет от следственных органов немедленных, решительных и эффективных действий. Мы твердо рассчитываем на то, что виновные будут найдены и не сумеют уйти от справедливого наказания.

Предлагаем СМИ Приморского края внимательно следить за ситуацией с расследованием о нападении на нашего коллегу. Только вместе мы – сила".

Напомним, нападение на журналиста, шеф-редактора дальневосточной редакции информационного агентства Regnum и друга главы Дальнегорска Игоря Сахуты произошло в понедельник. Алексей считает, что на него могли напасть из-за уголовного дела в отношении главы Дальнегорска Игоря Сахуты. 

"Я уверен в его невиновности. И собирал документы к суду, который состоится в эти дни", - рассказал корреспонденту Алексей Иванов.

В настоящее время Алексей находится в травматологическом отделение центральной городской больницы, где проходит обследование. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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