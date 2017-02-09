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Общество

Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье

Чаще всего заявители выбирали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

С начала реализации закона в Приморье поступило 17 860 заявлений от граждан РФ, желающих взять бесплатный гектар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. По их количеству край на первом месте среди всех дальневосточных регионов. Разрабатывается комплекс мер поддержки получателей участка, чтобы люди не разочаровались в новом законе. 

Как доложил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов, отмечена динамика роста подаваемых заявлений.

«К примеру, если в октябре поступило всего 1 270 заявлений, то уже в январе их количество увеличилось до 4 500. А с 1 по 8 февраля их поступило уже 7 195. Социологические опросы, проведенные Минвостокразвития, показали, что всего в Приморский край может поступить около 800 тысяч заявлений граждан, желающих получить бесплатный гектар», – подчеркнул он.

Чаще всего заявители выбирали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы, что связано с географическим расположением этих территорий и их близостью к административному центру Приморского края.

«Согласно статистике, на территории Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов приходится около 25-30% заявлений от общего числа, поступивших в край. Примерно 30% заявлений касаются Хасанского района», – сообщил руководитель ведомства.

Сегодня продолжается работа по устранению недочетов, выявляемых в ходе практической реализации закона. Так, по словам Ильи Терехова, предстоит разобраться в случае появления в начале 2017 года на карте «серых зон», которых раньше не было, но на которые уже успели подать заявление граждане. Также выявляются недостатки в федеральной информационной системе (ФИС) «На Дальний Восток», которые затрудняют работу уполномоченных органов.

Решения многим проблемам уже найдены.

«По вашему поручению были предприняты меры по сокращению количества отказов. Помогаем гражданам корректировать границы земельных участков, если это необходимо. В ноябре их было 46%, в январе этот показатель снизился до 13%», – доложил директор департамента.

Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских многофункциональных центров, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. Особое внимание в крае будет также уделено проработке комплекса мер поддержки получателей гектара.

Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар землив безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков. 

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