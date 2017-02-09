Приморец сел на 15 лет за сожжение товарища заживо

Горящий грузчик сжег часть склада их работодателя; ущерб - 8,5 миллионов

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В ноябре 2016 года Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор жителю с. Воздвиженка Уссурийского района, который признан виновным в убийстве с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении путем поджога чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено во время празднования Дня защитника Отечества на территории оптово-розничной базы ООО «Дружба» в городе Уссурийске.

В ходе пьяной ссоры во время возлияния со своим коллегой-грузчиком на базе, вылил ему бензин на голову. После этого зажигалкой поджег его одежду. Потерпевший скончался на месте от полученных ожогов тела и верхних дыхательных путей, которые повлекли болевой шок.

Кроме этого, в результате быстрого распространения пожара была повреждена часть склада площадью 800 квадратных метров, а также находящийся в нем товар. Общий ущерб от пожара составил более 8,5 миллионов рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 и 167 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде 15 лет пребывания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденный подал апелляцию.

По результатам рассмотрения дела суд второй инстанции оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.