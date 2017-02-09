Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу

Дело прекращено в связи с деятельным раскаянием фигурантов

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Уголовное дело в отношении экс-председателя Думы города Находки Приморского края прекращено: суд удовлетворил ходатайства адвокатов Пилипенко и бывшего замглавы администрации города Александра Белова (они проходили по одному делу) в связи с тем, что оба признали свою вину, раскаялись и оплатили причиненный ущерб еще на стадии следствия. Пилипенко и Белову назначены штрафы - по 40 тысяч рублей каждому. Михаил Пилипенко продолжит исполнять свои обязанностям в качестве депутата, сообщили РИА VladNews в Думе Находкинского ГО.

Как отмечает неофициальный источник, многие депутаты находкинской Думы рады прекращению дела в отношении Михаила Пилипенко. Вместе с тем, от официальных комментариев сотрудники городского парламента пока воздерживаются: осталось выждать положенный на обжалование срок.

Впрочем, как рассказал Михаил Пилипенко корреспонденту "Приморской газеты", обжалования с его стороны не будет. Что касается его дальнейших планов на политику, он отметил: "Мне в этом году уже на пенсию, так что вряд ли я соберусь баллотироваться. Таких планов нет. Но я служил и знаю, что такое необходимость. Так что если, как говорится, Родина скажет "надо", то я пойду. Мое решение зависит от ситуации в городе, крае и стране".

Напомним, это уголовное дело было возбуждено из-за того, что, по версии следователей, в июне 2015 года Михаил Пилипенко организовал разрешения 2 юрлицам на незаконное использование участков в поселке Врангель под отвалку грунтов. Ущерб от незаконной отвалки оценен в 33,5 миллиона рублей: был перекрыт плодородный слой почвы. Причем сами депутаты городской Думы Находки считали, что подозрение Пилипенко в этом преступлении - это результат обострения отношений депутатского корпуса города с администрацией Приморья.

Стоит отметить, что сейчас председателем находкинской Думы является Евгений Воронин, который 17 июня 2016 года был далеко не единогласно выбран на внеочередном заседании городского парламента.