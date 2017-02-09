Какой сегодня праздник: 9 февраля - День гражданской авиации России

В 1923 году в нашей стране появился воздушный флот

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. В этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, призванный перевозить пассажиров, почту и грузы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.



С появлением пассажирского флота появились еще нескольких структур. Так, в 1923 году было создано общество добровольного воздушного флота «Добролет». Что касается технического надзора за гражданской авиацией, то ее возложили на Главное управление воздушного флота.



Также в 1932 году в СССР был утвержден специальный флаг гражданской авиации, была введена форменная одежда и знаки различия для персонала.



Стоит сказать, что гражданская авиация является важнейшей составляющей единой транспортной системы России. На сегодняшний день это сложная многоцелевая отрасль с разнообразным парком воздушных судов, с широкой сетью аэропортов, учебных и научных заведений.



Отрасль располагает множеством ремонтных предприятий, разветвленную систему управления воздушным движением и некоторыми другими структурами, обеспечивающие ее жизнедеятельность.



Сегодня принимают поздравления пилоты, бортпроводники, технические работники отрасли.