​Во Владивостоке избавляются от новогодних ёлок

Прядка 5 тонн перерабатываются в тепло и горячую воду

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается сезон утилизации ёлок, оставшихся после новогодних праздников. На МУПВ «Спецзавод №1», где перерабатываются деревья, побывал корреспондент РИА VladNews.

«Процесс утилизации ёлок происходит на специализированном оборудовании. Ёлки после новогодних праздников привозятся к нам. Далее происходит их дробление и утилизация путём сжигания на нашем предприятии, - рассказывает Александр Сельков, начальник управления сбыта МУПВ «Спецзавод №1». – Опилки – это древесные отходы после дробления, которые смешиваются с коммунальными отходами и попадают в котельное оборудование. Дальше вырабатывается тепловая энергия и идёт для обогрева жителей нашего города».

По словам Александра Селькова, любой житель может сдать ель на утилизацию совершенно бесплатно, и только управляющие компании, либо организации, которые непосредственно занимаются продажей или специально вывозят ёлки от жилых домов, платят в соответствие с установленным тарифом по утилизации древесных отходов.

От утилизации ёлок есть экономический эффект, хоть и сравнительно небольшой.

«Экономический эффект обуславливается тем, что в плане экологии ёлки не размещаются, а идут на непосредственную выработку тепловой энергии. Большого экономического эффекта нет, потому что имеется небольшой объём отходов. Но всё равно это улучшает экологическую обстановку в нашем крае» - замечает Александр Сельков.