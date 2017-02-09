Завтра в Приморье пойдет снег

Во Владивостоке сильный ветер

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье было солнечно, температура воздуха составила −1…−9 °С, на восточном побережье до +3 °С. Прошедшей ночью было морозной, −17…−28 °С, в южных и восточных районах −8…−14 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 9 февраля, к Приморью приближается циклон, который принесет с собой незначительные осадки с сильным ветром. Температура ближайшей ночью будет −12…−19 °С, в горных районах до −27 °С, на побережье −6…−11 °С. Днём −6…−12 °С, на побережье −4…+1 °С.

Во Владивостоке сегодня без осадков. Свежий северный ветер. Температура воздуха во второй половине дня −6…−9 °С.

Завтра не исключается слабый снег и во Владивостоке. Ветер северный сильный. Температура ночью −11…−14 °С, днем −7…−9 °С.