"Купидон" с наркотиками задержан в Артеме

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье задержан мужчина, пытавшийся передать осужденным с помощью арбалета наркотические вещества в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморью. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 4 УК РФ.

В дневное время двое граждан предприняли попытку перебросить с помощью арбалета запрещенные вещества на территорию лечебно-исправительного учреждения. Данный факт был обнаружен сотрудниками охраны и для задержания нарушителей выдвинулась оперативная группа.

В результате преследования был задержан приморец с арбалетом в руке. При его досмотре в рукаве куртки была обнаружена стрела с прикрепленным к наконечнику свертком. Задержанный вместе с вещественными доказательствами был передан сотрудникам полиции.

Согласно данным экспертизы, изъятые у мужчины вещества являются наркотическими (различными производными каннабиса), общей массой 22,344 грамма. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 4 УК РФ.