Луна упадет на Землю, - ученые

Космический спутник расплавит планету

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые предсказывают столкновение Земли с Луной, которое может произойти через несколько тысяч лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как рассказали специалисты, в настоящее время Луна находится на четко обозначенной орбите вокруг Земли. Ежегодно она смещается в сторону на несколько метров. Однако уже через три тысячи лет Луна сменит траекторию своего движения.

Ученые уверены, что сила столкновения Луны и Земли будет настолько мощной, что планета Земля моментально расплавится и превратится в океан магмы.

Однако как рассказали специалисты, точную траекторию движения спутника после схода с орбиты на сегодняшний день определить невозможно, но то, что он направится в сторону Земли – вероятность большая.