Готовимся к праздникам и приближению весны. Чем удивить родных и близких. И как подготовить организм к весне, расскажет корреспондент РИА VladNews Дарья Панченко.
Владивостокцы начинают готовиться к предстоящим праздникам
#Pro_ВСЁ. #Праздники_уже_рядомВладивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.
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