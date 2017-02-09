Владивостокцы начинают готовиться к предстоящим праздникам

#Pro_ВСЁ. #Праздники_уже_рядом

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Готовимся к праздникам и приближению весны. Чем удивить родных и близких. И как подготовить организм к весне, расскажет корреспондент РИА VladNews Дарья Панченко.