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Директор ООО в Приморье не считает землю активом компании?

Продолжается "война" Россельхознадзора края с сельскохозяйственным "разгильдяйством" юридических лиц
Фото: 4turista.ru Фото: 4turista.ru
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В отношении директора юрлица, которое является пользователем земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Кировского района (окрестности с. Уссурка), проведена проверка исполнения представления об устранении нарушений норм землепользования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Как показала проверка, директор ООО допущенные нарушения норм землепользования (зарастание сорной растительностью на площади около 800 га) не устранил. По данному случаю в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Стоит отметить, что в Россельхознадзоре региона в производстве есть дела и о намного больших сельхозучастках, заброшенных собственниками (например, в Хасанском районе - участок площадью 1 700 га). Причем брошенные земли принадлежат не только приморским жителям и компаниям - но и жителям других регионов страны.

В декабре 2016 года Россельхознадзор Приморья подал в краевой Департамент земельных и имущественных отношений материалы на изъятие у нерадивых пользователей 16,97 тысячи гектаров земли.

Стоит отметить, что с 1 июня в Приморском крае, как и во всех регионах Дальнего Востока, реализуется государственная программа по бесплатной выдаче земли (по гектару на каждого желающего гражданина РФ), а с 1 февраля эта программа приобрела общероссийский масштаб.

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