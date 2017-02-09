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Общество

ЕГЭ сдадут родители приморских школьников

Мероприятие пройдет в одной из школ Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

«День сдачи ЕГЭ родителями» состоится в Приморье 21 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут и представители сферы образования, в том числе — ректоры вузов Приморья. День сдачи ЕГЭ родителями» – всероссийская акция, которая стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприятия – Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки. Акция поможет родителям узнать все нюансы проведения государственной итоговой аттестации. Мамы и папы смогут поделиться этим опытом с детьми и правильно настроить их на экзамен, помогут им справиться c излишним волнением.

К участию приглашаются родители школьников – не только выпускников, но и ребят любого возраста. Предварительной регистрации не требуется. Необходимо 21 февраля прийти в пункт проведения экзамена №90 на базе школы №77 Владивостока (ул. Каплунова, 12). Начало мероприятия в 15.00.

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