Опасного преступника разыскивают в Приморье

Молодой человек находится в федеральном розыске

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивается Хорошавин Дмитрий Александрович, 14.02.1998 года рождения, который подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

С 3 марта 2016 года молодой человек находится в федеральном розыске.

Приметы преступника: рост около 175-180 см., блондин, волосы прямые, среднего телосложения, возраст 18 лет.

По характеру малообщителен, скрытен, вспыльчив, склонен к подчинению, обману, совершению преступлений, неуверен в себе, имеет криминальные связи.

Правоохранительные органы просят граждан помочь в задержании опасного преступника. С какой-либо имеющейся информацией о местонахождении Дмитрия Хорошавина, просьба немедленно обратиться по телефонам: 02, 8-42-352-2-30-77, 8-42-352-2-35-24; 8-42-352-2-30-91; 8-42-352-2-19-40; 8-914-664-98-28.