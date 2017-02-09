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Общество

Купол для приморского амфитеатра возводят в Приморье

Объект планируется сдать в декабре 2017 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье приступили к монтажу малого купола для амфитеатра, который станет частью инновационно-культурного центра, строящегося на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

По словам руководителя проекта инновационно-культурного центра Дмитрия Арсюткина, рабочие уже приступили к возведению малого купола.

«Сейчас ведется монтаж несущих конструкций – деревянных балок. После приступим к остеклению фасада, монтажу внутренней инженерной системы и отделке. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года», – сообщил он.

Деревянные конструкции для инновационного центра преодолевают более восьми тысяч километров – их везут из Королева. Для их монтажа используют тяжеловесные краны грузоподъемностью в 90 тонн.

Напомним, единственный на Дальнем Востоке иновационно-культурный центр будет представлять собой два купола, соединенных переходом. Площадь большого купола – более 1300 квадратных метров, высота в три этажа, в нем разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты. Малый купол – это амфитеатр для проведения различных мероприятий, этакий маленький приморский Колизей. Его площадь составит 830 квадратов.

Отметим, при проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских.

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