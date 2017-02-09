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Общество

Во Владивостоке ищут незаконные автостоянки

Полиция проводит рейды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews/

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улице Луговая. В ходе мероприятий 2 правонарушителей привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Так, от жителей дома 68 на улице Луговая была получена информация о незаконной автопарковке. В ходе проверки составлен протокол по части 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В администрацию города Владивостока направлено представление о демонтаже незаконно установленного объекта.

С начала 2017 года полицейские составили 14 протоколов об административных правонарушениях по фактам самоуправства и незаконного предпринимательства, из них в отношении иностранных граждан – 9.

Ранее корреспондент РИА VladNews стала главной героиней криминального сюжета. Охранники одной из несанкционированных автостоянок по проспекту Красного Знамени 133\4 вымогали с девушки деньги за парковку. 

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