Весна в Приморье придет рано в этом году

Возможен подъем уровня рек

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

По прогнозам синоптиков весна в этом году придет в Приморье рано, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сообщается, что в настоящее время над Забайкальем зарождается два циклона, но никакой угрозы Приморью он не несет.

Как рассказал Борис Кубай, в этом ожидается ранняя, но затяжная весна, которая принесет чередование волн тепла и холода.

Также следует отметить, что в случае наступления ранней весны не исключено наложение дождевого паводка на весеннее половодье. Возможен подъем уровня рек.