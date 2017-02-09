Скандал с ПСК «Сахалин» набирает обороты

Экс-сотрудники «открещиваются» от якобы миллионных «золотых парашютов»

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Скандал с профессиональным спортивным клубом «Сахалин» набирает обороты: экс-сотрудники «открещиваются» от якобы миллионных «золотых парашютов», сообщает РИА VladNews.

Напомним. 3 февраля пресс-служба ПСК «Сахалин» опубликовала на своём сайте информацию о том, что правоохранительные органы Сахалинской области выявили десятки тяжёлых финансовых нарушений, совершенных в 2015 – 2016 годах.

В частности, экс-директор Павел Губенко, совмещая должность спортивного директора волейбольной команды без заключенного договора с работодателем (общая сумма нарушения составила больше 4 млн. рублей), начислял себе премии, которые также оформлялись с нарушениями. Сумма выписанных самому себе «поощрений» превысила 3,5 млн. рублей.

Также «отличился» и самопровозглашенный президент клуба Эдуард Сандлер – такой должности просто нет и не существовало. Однако, являясь всего лишь главным тренером баскетбольной команды, благодаря «президентству» получал ежемесячную заработную плату от 1 до 3 миллионов рублей – в рвзы больше, чем его коллеги по тренерскому цеху из других сахалинских профессиональных команд. А вот ответственность за некоторые его решения и финансовые нарушения будет нести Павел Губенко, так как именно он подписывал все документы, сообщается в материале пресс-службы.

Отмечено также, экс-руководство ПСК обезопасила себя и с документальной точки зрения, предусмотрев почти во всех своих трудовых договорах, так называемые, «золотые парашюты» - за счет бюджета Сахалинской области они «азначили» себе выходные пособия при увольнении в размерах от 5 до 10 млн. рублей.

Финансовые нарушения приписывают даже бывшему пресс-секретарю клуба Марианне Симоненко, переплаты которой составили больше 1 млн. рублей.

Сами же фигуранты этого дела считают информацию клеветой и попыткой опорочить их репутацию.

- В конце прошлого года министерство финансов провело проверку работы клуба, - рассказал корреспонденту РИА VladNews Павел Губенко. - Да, были выявлены некоторые нарушения - как и на любом предприятии. Это вполне нормальная практика. Так как я уже не был директором, акт был составлен на Ан Алексея Сефуновича. С актом мне даже не дали ознакомиться. А ведь в течение десяти дней клуб имеет право оспорить все выявленные нарушения. Я не понимаю, почему господин Ан не сделал этого, ведь большая часть замечаний – спорные.

Павел Губенко отметил, что за время его работы клуб сдава все отчеты и министерство спорта принимало их, никаких замечаний не было. Все обвинения кроме как абсурдом и клеветой, назвать нельзя.

Эдуард Сандлер – по его словам - работал именно тренером баскетбольной команды. У него действительно была высокая заработная плата, но явно не такая, как обозначено в пресс-релизе. А в штатном расписании должности президента нет, заработной платы– тоже.

Что касается зарплаты и премий, то тут вообще смех, - продолжает финансовую тему Павел Губенко. - В справке о доходах у меня стоит сумма в разы меньше, нежели заявлет пресс-служба.. Откуда вообще взяли эту информацию – понятия не имею. У клуба есть единое положение о премировании, которое работает и сейчас. Почему клуб пишет откровенную ложь, мне не понятно.

По словам экс-директора, при одностороннем разрыве контракта со стороны руководителя клуба он не получил не только мифический миллионный «золотой парашют», но и даже обычную компенсацию, предусмотренную законодательством.

О 6 млн. рублей, за которые не смогло отчитаться руководство клуба - за проведенные сборы – тут Павел Губенко вообще не понимает, о чем идет речь. По его заверениям, на момент его увольнения сентябрьский отчет был сдан, за все перечисленные деньги был сделан отчет в полном объеме.

- Вся статья написана, как обвинительный приговор. Считаю это не чем иным, как попыткой очернить мою репутацию и оказать давление на общественное мнение и правоохранительные органы, - заявил экс-директор ПСУ «Сахалин». - Я обязательно буду обращаться в суд с иском о защите чести и достоинства, так как эта информация, размещенная в официальных источниках, содержит множество недостоверных фактов, порочащих меня и не имеющих под собой реальных обоснований.

Такого же мнения придерживается и бывший пресс-атташе клуба Марианна Симоненко.

- Ежемесячно зарплата приходила мне на банковскую карту двумя частями: авансовая часть и основная. Ежемесячно в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд ПСК «Сахалин» проводил все необходимые отчисления, - рассказала РИА VladNews Марианна. - После моего увольнения в декабре 2016 года никакого миллиона, «золотого парашюта», я не получала и понятия не имею, о чем идёт речь.Официальный пресс-релиз ПСК «Сахалин», в котором указан данный факт, я считаю клеветой и попыткой очернить мою репутацию и имею полное право обратиться в суд, как и Павел Губенко. Кроме того, считаю, что руководство ПСК «Сахалин» должно принести мне официальные извинения, так как их заявление порочит мою репутацию.

Тем не менее, пресс-служба ПСК заявляет, что сейчас все факты, которые повлекли дополнительные расходы бюджета, тщательно проверяются.

- Уже больше месяца результатами проверки министерства финансов Сахалинской области занимаются правоохранительные органы. Остается дождаться от них завершения следствия и передачи документов в суд, - сообщается в официальном пресс-релизе.

Напомним, в июле 2016 года Фрунзенский суд признал виновным Эдуарда Сандлера, который подозревался в мошенничестве при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «СпортМаркетингГрупп», заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор возмездного оказания услуг по обеспечению баскетбольных команд. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к двум года лишения свободы.