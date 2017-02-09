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Политика и экономика

На Дальнем Востоке падают доходы населения

В регионе сложилась парадоксальная ситуация
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Доходы населения на Дальнем Востоке снизились значительнее, чем в среднем по России. Такое заявление сделала вице-премьер Ольга Голодец в среду во время правительственного часа в Госдуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на парламентских журналистов.

«То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели. В настоящее время министерство Дальнего Востока внесло в правительство так называемую демографическую концепцию, и позиция всего социального блока, что в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения», — сказала Ольга Голодец.

По ее словам, в регионе сложилась парадоксальная ситуация: «на Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают».

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