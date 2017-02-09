Дарья Мороз посетит Владивосток

Актриса выступит в паре с Алексеем Тихоновым в рамках ледового шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период»

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Заслуженная артистка России , двукратный лауреат премии "Ника" – актриса театра и кино Дарья Мороз отправилась в тур с участниками шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Уже 4 марта она выступит для приморских зрителей в паре с Алексеем Тихоновым в КСК «Фетисов Арена»

Уже больше 12 лет компания Ильи Авербуха дарит зрителям потрясающие ледовые шоу мирового уровня. Участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию, безупречная режиссерская работа, непревзойденное актерское мастерство и высокое качество постановок стали слагаемыми успеха всех проектов компании. За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей которых превысило пять миллионов человек.

Билеты от 700 рублей

Возрастное ограничение 12+

Начало шоу в 19.00

Запуск зрителей за час до мероприятия

Приобрести билеты на выступление самых именитых и титулованных звезд фигурного катания и участников телепроекта можно уже сейчас в кассах «Фетисов Арены» и ДАЛЬПАРТЕР, на сайте города VL.RU и в офисе TYSA.ru

Телефон для справок: 8(423)272-00-00, 8(423)230-33-14