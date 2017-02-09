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Спорт

"Луч" победил в товарищеском матче

Обыграны братья-сербы
Фото: fcle.ru Фото: fcle.ru
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский клуб «Луч-Энергия» 8 февраля провел товарищеский матч в Анталии с сербской командой «Ферроникель», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФК.

И одержал победу со счетом 1:0, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФК. На поле городка Сиде тренерский штаб «тигров» просматривал возможности спортсменов основного состава. В игре принимали участие Котляров (Гаврилов – замена на 40 минуте), Попов, Кашкавал (Смирнов - 46), Коломыц (Белоногов - 46, Ветошкин - 80), Пискунов (Джигкаев - 46), Петраков (Носов - 46, Холодилов - 85), Пономаренко, Машнев (Чечин - 65), Килин (Янзин - 46), Столбовой (Михалев - 46), Гордиенко (Минич - 46).

Единственный мяч в игре забил Иван Столбовой. Это произошло на 28-й минуте первого тайма.

Следующий товарищеский матч в Турции наш клуб проведет 10 февраля с казахстанским клубом высшей лиги «Окжетпесом».

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