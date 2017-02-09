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Политика и экономика

Приморский депутат-шутник веселится на всю катушку в Инстаграм?

В находкинской Думе уверяют, что это невозможно
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Инстаграм набирает популярность "неофициальный аккаунт" Думы Находкинского ГО (Приморский край), сообщает корреспондент РИА VladNews. За 9 недель аккаунт приобрел почти 500 подписчиков и массу благодарных читателей. Также автор создал блог, в котором размещены аналогичные инстаграмовским посты.

Всего в Инстаграме размещено 13 постов, написаных простым языком - и в самой развеселой манере. Проще говоря, админ стебется. Так, депутаты городской Думы здесь именуются "Саня", "Антоха", "Леха", "Серега" (но не без фамилий). И только один человек зовется уважительно "Михалыч" - экс-председатель находкинской Думы Михаил Пилипенко.

В Думе города отрицают какую-либо личную причастность сотрудников к любым соцсетям (возможно, из-за того, что в стране уже неоднократно происходили скандалы с излишествами в соцсетях, которые привели к увольнениям уже слишком многих чиновников). Однако то, что некоторые новости на "неофициальном аккаунгте Думы НГО" появляются раньше, чем в официальных источниках - факт.

Что это: действительно ли находкинский депутат веселится "на всю катушку", или же все на самом деле проплачено и работают пиарщики, - покажет время. Но как сообщил источник РИА VladNews, автора в Думе давно ищут - однако пока что безуспешно.

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