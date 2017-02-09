Военный КамАЗ растерял свой груз на дороге Владивостока

Самостоятельно вернуть блоки на место не удалось

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

На Спортивной военный КамАЗ рассыпал аккумуляторы по дороге, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Спортивная в городе Владивосток. Военный КамАЗ, перевозивший аккумуляторы в количестве 20 штук, потерял свой груз. Блоки оказались разбросаны по трассе. Причиной случившегося стали стропы, которые оторвались во время движения, тем самым освободив груз. Блоки выдавили борт машины и оказались на проезжей части.

Для того, чтобы собрать аккумуляторы, пришлось вызвать кран. Как удалось выяснить, при инциденте ни один аккумуляторный блок не пострадал. После того, как груз вернулся в кузов, движение на участке трассы продолжилось в штатном режиме.