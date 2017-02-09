За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток

Госдума внесла в законопроект изменения

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Уголовное наказание за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям», с таким заявлением Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект о декриминализации побоев в семье. 27 января, соответствующие поправки в третьем, окончательном, чтении приняли в Госдуме большинством голосов: 380 депутатов были за, и лишь всего трое против. А 7 февраля закон, который исключает семейные побои из уголовного кодекса, подписал Президент Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.