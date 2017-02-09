Приморец сел на 15 лет за сожжение товарища заживо 16:52, 09 февраля Приморец сел на 15 лет за сожжение товарища заживо
Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу 16:19, 09 февраля Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу
Весна в Приморье придет рано в этом году 16:04, 09 февраля Весна в Приморье придет рано в этом году
Новостная лента
Февраль, 09 четверг
17:09
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
17:09
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
17:09
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
17:08
"Купидон" с наркотиками задержан в Артеме
16:56
ЕГЭ сдадут родители приморских школьников
16:52
Приморец сел на 15 лет за сожжение товарища заживо
16:40
Предприятия Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Успех и безопасность»
16:24
За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток Видео
16:19
Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу
16:17
Какой сегодня праздник: 9 февраля - День гражданской авиации России
16:04
Весна в Приморье придет рано в этом году
15:55
​Во Владивостоке избавляются от новогодних ёлок Фото и Видео
15:45
Купол для приморского амфитеатра возводят в Приморье Фото
15:38
Автомобилисты выйдут на митинг во Владивостоке Эксклюзив
15:34
Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе "пхумсэ" Видео
15:32
Луна упадет на Землю, - ученые
15:23
Во Владивостоке ищут незаконные автостоянки
15:12
Скандал с ПСК «Сахалин» набирает обороты Эксклюзив
15:00
На Дальнем Востоке падают доходы населения
14:56
Директор ООО в Приморье не считает землю активом компании?
14:52
Опасного преступника разыскивают в Приморье
14:48
Подвигу экипажей «Варяга» и «Корейца» посвятили патриотическую акцию во Владивостоке Фото
14:37
Военный КамАЗ растерял свой груз на дороге Владивостока Фото
14:34
Дарья Мороз посетит Владивосток
14:23
"Луч" победил в товарищеском матче
14:21
Приморский депутат-шутник веселится на всю катушку в Инстаграм? Фото
14:11
Во Владивостоке протестировали новый троллейбус Фото и Видео
14:07
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
13:53
Приморские автолюбители не заботятся о безопасности детей
13:45
В Приморье в автоаварии пострадали трое детей Фото
13:44
Благотворительный концерт, посвященный Международному дню детской онкологии, пройдет во Владивостоке
13:42
В Приморье изъята опасная для людей незамерзайка - более 2,5 тонн Адреса
13:34
В Приморье сгорела квартира
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4080 (19) от 09 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кольцо на «3-й Рабочей» лишили «автостраховки»
В память о погибших
Гектар по силам. И способностям
Горожане помогли полицейским раскрыть наркопритон
«Игрок» назначил встречу
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
8 канал

За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток

Госдума внесла в законопроект изменения
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Уголовное наказание за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям», с таким заявлением Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект о декриминализации побоев в семье. 27 января, соответствующие поправки в третьем, окончательном, чтении приняли в Госдуме большинством голосов: 380 депутатов были за, и лишь всего трое против. А 7 февраля закон, который исключает семейные побои из уголовного кодекса, подписал Президент Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе
15:34, 09 февраля 2017 Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе "пхумсэ"

На соревнования приехали спортсмены со всего края

Безработные Владивостока открыли бизнес
15:02, 08 февраля 2017 Безработные Владивостока открыли бизнес

Центр занятости оказывает помощь населению

Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную
14:21, 08 февраля 2017 Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную

16 сильнейших

«Сколково» в ДВФУ: новые возможности для расширения бизнеса
13:16, 08 февраля 2017 «Сколково» в ДВФУ: новые возможности для расширения бизнеса

Инновационный центр в пределах кампуса

Кольцо Третьей Рабочей освободили от автостраховщиков
11:05, 08 февраля 2017 Кольцо Третьей Рабочей освободили от автостраховщиков

Вы здесь точно не стояли

Андрей Калачинский: «О чем так громко молчат в Приморье?»
10:07, 08 февраля 2017 Андрей Калачинский: «О чем так громко молчат в Приморье?»

Ситуация в крае серьезно поменяется

Как прошел первый Восточный шаверменный форум во Владивостоке
12:36, 07 февраля 2017 Как прошел первый Восточный шаверменный форум во Владивостоке

Мероприятие всероссийского масштаба