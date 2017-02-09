В Приморье в автоаварии пострадали трое детей

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием детей, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Уссурийске около 11.30 утра, на перекрестке улиц Дзержинского-Уссурийская. Женщина за рулем автомобиля марки Honda Spike перевозила в салоне трех несовершеннолетних детей, двое из которых были пристёгнуты штатными ремнями безопасности, а третий ребенок находился в специальном детском кресле. Женщина-водитель выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу едущему Lexus, в результате чего произошло мощное столкновение. От удара автомобили отбросило на противоположные стороны дороги.

Прибывшие на место происшествия медики больше всего переживали за состояние детей, находившихся в машине в момент аварии. Как оказалось, малыши отделались ссадинами, царапинами и легким испугом.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.