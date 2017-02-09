Благотворительный концерт, посвященный Международному дню детской онкологии, пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится 11 февраля в Доме молодежи

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Поддержать родителей и детей краевого онкогематологического центра приглашает общественный совет при УМВД России по городу Владивостоку совместно с Дальневосточным благотворительным фондом «Сохрани жизнь» на благотворительный концерт 11 февраля в 17 часов в Дом Молодёжи.

«Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии в Приморье и собрать средства для наших детей: тех, кто сейчас проходит лечение в Краевом онкогематологическом центре», – рассказал председатель Общественного совета Михаил Жимолдинов.

В рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести что-то памятное и полезное. Все вырученные средства будут пожертвованы на лечение детей.

«Несмотря на то, что государство обеспечивает основными необходимыми лекарствами, каждому ребенку требуется индивидуальный подход в лечении. И фонд берет на себя помощь родителям в поиске и оплаты новых, максимально эффективных и наиболее подходящих лекарственных средств», - отметила директор фонда Светлана Горковенко.

В программе благотворительного концерта выступления Люси Алексеенко(ЛюSEA), Александра Пстыги, эстрадного оркестра МГУ им. Адмирала Г.И.Невельского, Александра Шабалина и многих других.

Размер пожертвования за билет составляет 300 рублей. Билеты можно приобрести по адресу: Океанский пр-т, 69 (ост. Дальпресс), а также по предварительной записи по телефону: 265-52-13 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), 89147061060 (в любое время).

А также можно помочь детям, отправив СМС на номер 3443 со словом БФСЖ и суммой пожертвования

www.sohrani-zhizn.ru