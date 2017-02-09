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Политика и экономика

Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости

Соответствующий законопроект будет рассмотрен сегодня, 9 февраля
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: правительство намерено внести правки в сроки проведения приватизации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В январе минувшего года депутат Госдумы РФ обсуждали законопроект, который предусматривает продлении вопроса приватизации исключительно для тех или иных группа граждан нашего государства.

Соответствующее предложение уже внес на рассмотрение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Следует отметить, что идею продлить приватизацию жилья после 1 марта 2017 года поддержала правящая партия «Единая Россия».

Как известно, ранее было запланировано, что срок бесплатной приватизации истекает 1 марта 2017 года. Но правительство предлагает сделать ее бессрочной. И 9 февраля 2017 года Госдума рассмотрит соответствующий законопроект.

Предложение, которое внес Дмитрий Медведев, по сути, должно теперь облегчить процедуру приватизации определенных объектов. При поддержке депутатов из партии «Единая Россия» теперь пройдет обсуждение правок и принятие их в целом. Следует отметить, что окончательный вариант законопроекта был разработан в ходе длительной дискуссии в правительстве. Результатом обсуждения стало решение сделать приватизацию бессрочной.

Напомним, бесплатная приватизация жилья началась в России в 1992 году. Ожидалось, что она завершиться в 2007 году. Но потом ее продлили до 1 марта 2017 года. С момента старта программы ею воспользовались более 30 млн россиян.

Следует отметить, что с 1 марта 2017 года процедура приватизации будет платной. На сегодняшний день заявления на бесплатную приватизацию жилья принимаются исключительно до 28 февраля 2017 года.

Но уже с 1 марта всем, кто захочет получить в свою собственность жилищные помещения, нужно будет покупать их у государства. Данная процедура пока отсутствует на законодательном уровне. Поэтому вопрос о цене, по которой будет осуществляться процесс платной приватизации, остается открытым. Правда, возможно и то, что для отдельных категорий граждан приватизацию оставят бесплатной.

Те же, кто стоит в очереди на получение жилья, смогут воспользоваться только правом некоммерческого найма. То есть, жилье они будут получать в аренду, а не в собственность.

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