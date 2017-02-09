Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости

Прибавка будет не столь существенной

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году пенсии в России будут индексировать 2 раза: 1 февраля и 1 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг..

И хотя еще не так давно прозвучали слухи, что вторая индексация может быть отменена. Но позже правительство опровергло их, заявив, что вторая индексация пенсий пройдет 1 апреля.

В минувшем году правительство работало над тем, чтобы оптимизировать расходы, поэтому индексация в 2016 году прошла только в феврале. Тогда пенсии проиндексировали на 4%. Позднее было принято решение о замене второй индексации на единовременную выплату в размере 5 тыс рублей.

В 2017 году правительство обещает провести индексацию пенсий в полном объеме с учетом реального уровня инфляции.

Так, в феврале прошла первая индексация страховых пенсий на уровне 5,4%. В результате февральской индексации стоимость пенсионного коэффициента выросла до 78 рублей 28 копеек. Также с 1 февраля прошла индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на уровне 5,4%.

Прибавка к пенсиям с 1 апреля будет не столь существенной. Правительство обещает, что в апреле пенсии проиндексируют на 0,38%. Это разница между прогнозным уровнем инфляции в 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год, и фактическим уровнем инфляции минувшего года. После проведения индексации 1 апреля 2017 года средняя пенсия по стране должна вырасти до 13 620 рублей.

Уже сейчас работающие пенсионеры пытаются найти ответ на вопрос о том, будет ли им проиндексирована пенсия 1 апреля. Власти ранее неоднократно говорили о том, что, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, работающим пенсионерам индексировать пенсии не будут. Но при этом, если пенсионер уйдет с работы, ему проиндексируют пенсию за весь период, который был пропущен.

Сейчас можно сказать, что пенсия работающим пенсионерам с 1 апреля 2017 года вряд ли изменится.

Конечно, правительство может изменить решение по этому вопросу. Но пока шансов на то, что и работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в апреле, очень мало. Пока же им приходится мириться с тем, что правительство заморозило индексацию пенсий работающим пенсионерам до 2019 года. По последним данным, РФ около 9,6 млн работающих пенсионеров.

Следует отметить, что в правительстве обсуждался вопрос о том, чтобы установить общий коэффициент индексации, который был бы общим для каждого региона и не зависел от уровня инфляции. Но найти такой коэффициент достаточно проблематично. Поэтому пока правительство решило отложить его обсуждение на более благоприятное время.

Напомним, пенсионное законодательство РФ гарантирует ежегодную индексацию страховых пенсий с 1 февраля по уровню инфляции минувшего года. До 2015 года эта норма соблюдалась. Но в 2016 году из-за сложной экономической ситуации в стране, правительство внесло изменения в правил индексации. С 2017 года власти обещают вновь вернуться к правилу о проведении ежегодной индексации по уровню инфляции предыдущего года.