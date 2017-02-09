Завтра в Приморье пойдет снег 17:57, 09 февраля Завтра в Приморье пойдет снег
Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания 17:20, 09 февраля Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания
Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу 16:19, 09 февраля Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу
Новостная лента
Февраль, 09 четверг
21:45
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
21:45
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
21:45
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
21:16
Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости
20:27
Египет будет открыт для туристов с 23 февраля 2017 года
20:02
В депо Владивостока появилась новая низкопольная машина Видео
19:12
На 3D-принтере печатают сувениры и механизмы во Владивостоке Видео
18:33
Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»
18:17
Во Владивостоке обсудили, куда "положить спать" гостей ВЭФ-2017
18:07
Владивостокцы начинают готовиться к предстоящим праздникам Видео
17:59
Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище
17:57
Завтра в Приморье пойдет снег
17:36
Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь
17:25
Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье
17:20
Союз журналистов: Виновные в нападении на приморского журналиста не уйдут от наказания
17:08
"Купидон" с наркотиками задержан в Артеме
16:56
ЕГЭ сдадут родители приморских школьников
16:52
Приморец сел на 15 лет за сожжение товарища заживо
16:40
Предприятия Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Успех и безопасность»
16:24
За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток Видео
16:19
Экс-спикер Думы Находки отделался штрафом по громкому делу
16:17
Какой сегодня праздник: 9 февраля - День гражданской авиации России
16:04
Весна в Приморье придет рано в этом году
15:55
​Во Владивостоке избавляются от новогодних ёлок Фото и Видео
15:45
Купол для приморского амфитеатра возводят в Приморье Фото
15:38
Автомобилисты выйдут на митинг во Владивостоке Эксклюзив
15:34
Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе "пхумсэ" Видео
15:32
Луна упадет на Землю, - ученые
15:23
Во Владивостоке ищут незаконные автостоянки
15:12
Скандал с ПСК «Сахалин» набирает обороты Эксклюзив
15:00
На Дальнем Востоке падают доходы населения
14:56
Директор ООО в Приморье не считает землю активом компании?
14:52
Опасного преступника разыскивают в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4080 (19) от 09 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кольцо на «3-й Рабочей» лишили «автостраховки»
В память о погибших
Гектар по силам. И способностям
Горожане помогли полицейским раскрыть наркопритон
«Игрок» назначил встречу
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости

Прибавка будет не столь существенной
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году пенсии в России будут индексировать 2 раза: 1 февраля и 1 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг..

И хотя еще не так давно прозвучали слухи, что вторая индексация может быть отменена. Но позже правительство опровергло их, заявив, что вторая индексация пенсий пройдет 1 апреля.

В минувшем году правительство работало над тем, чтобы оптимизировать расходы, поэтому индексация в 2016 году прошла только в феврале. Тогда пенсии проиндексировали на 4%. Позднее было принято решение о замене второй индексации на единовременную выплату в размере 5 тыс рублей.

В 2017 году правительство обещает провести индексацию пенсий в полном объеме с учетом реального уровня инфляции.

Так, в феврале прошла первая индексация страховых пенсий на уровне 5,4%. В результате февральской индексации стоимость пенсионного коэффициента выросла до 78 рублей 28 копеек. Также с 1 февраля прошла индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на уровне 5,4%.

Прибавка к пенсиям с 1 апреля будет не столь существенной. Правительство обещает, что в апреле пенсии проиндексируют на 0,38%. Это разница между прогнозным уровнем инфляции в 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год, и фактическим уровнем инфляции минувшего года. После проведения индексации 1 апреля 2017 года средняя пенсия по стране должна вырасти до 13 620 рублей.

Уже сейчас работающие пенсионеры пытаются найти ответ на вопрос о том, будет ли им проиндексирована пенсия 1 апреля. Власти ранее неоднократно говорили о том, что, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, работающим пенсионерам индексировать пенсии не будут. Но при этом, если пенсионер уйдет с работы, ему проиндексируют пенсию за весь период, который был пропущен.

Сейчас можно сказать, что пенсия работающим пенсионерам с 1 апреля 2017 года вряд ли изменится.

Конечно, правительство может изменить решение по этому вопросу. Но пока шансов на то, что и работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в апреле, очень мало. Пока же им приходится мириться с тем, что правительство заморозило индексацию пенсий работающим пенсионерам до 2019 года. По последним данным, РФ около 9,6 млн работающих пенсионеров.

Следует отметить, что в правительстве обсуждался вопрос о том, чтобы установить общий коэффициент индексации, который был бы общим для каждого региона и не зависел от уровня инфляции. Но найти такой коэффициент достаточно проблематично. Поэтому пока правительство решило отложить его обсуждение на более благоприятное время.

Напомним, пенсионное законодательство РФ гарантирует ежегодную индексацию страховых пенсий с 1 февраля по уровню инфляции минувшего года. До 2015 года эта норма соблюдалась. Но в 2016 году из-за сложной экономической ситуации в стране, правительство внесло изменения в правил индексации. С 2017 года власти обещают вновь вернуться к правилу о проведении ежегодной индексации по уровню инфляции предыдущего года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»
18:33, 09 февраля 2017 Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»

Занятия абсолютно бесплатные

Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище
17:59, 09 февраля 2017 Роспотребнадзор: Вода в Приморье стала чище

В сравнении с предыдущим месяцем

Завтра в Приморье пойдет снег
17:57, 09 февраля 2017 Завтра в Приморье пойдет снег

Во Владивостоке сильный ветер

Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь
17:36, 09 февраля 2017 Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь

Цель поста – духовное очищение

Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье
17:25, 09 февраля 2017 Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье

Чаще всего заявители выбирали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы

17:08, 09 февраля 2017 "Купидон" с наркотиками задержан в Артеме

Возбуждено уголовное дело

ЕГЭ сдадут родители приморских школьников
16:56, 09 февраля 2017 ЕГЭ сдадут родители приморских школьников

Мероприятие пройдет в одной из школ Владивостока