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Общество

Приморские автолюбители не заботятся о безопасности детей

К ответственности привлечены 5292 водителя
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция УМВД России по городу Владивостоку провела профилактический рейд вблизи образовательных учреждений, направленный на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей. Подобные рейды полицейские проводят регулярно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

Так, сотрудники ГИБДД выявили 349 водителей, перевозивших детей без детского удерживающего устройства. Всего в 2016 году на территории Владивостока полицейскими выявлены и привлечены к ответственности 5292 нарушителя правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Зачастую ремни детского автокресла перекручены или ослаблены, контактируют с шеей ребенка, а само удерживающее устройство часто не соответствует весу и росту ребёнка. Одной из основных ошибок является перевозка детей на руках у взрослых.

В ходе рейда полицейские вручили водителям и пассажирам буклеты с рекомендациями по эксплуатации детских автомобильных кресел. Инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку Светлана Демиденко напомнила автомобилистам, что автомобильное кресло для перевозки детей – это необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку. Автомобилистам напомнили также об административной ответственности за несоблюдение правил перевозки детей.

Госавтоинспекцией Владивостока отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В этой связи полицейские напоминают автомобилистам об необходимости обязательного использования детского удерживающего устройства при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

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