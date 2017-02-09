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В Приморье сгорела квартира

Обстоятельства случившегося уточняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

8 февраля в 21:51 в пожарно-спасательную службу Октябрьского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Заявитель сообщил, что в селе Синельниково-2 на улице Набережная горит квартира в жилом доме.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В одной из квартир горели пол и постельные принадлежности.

В 22.15 пожар был локализован, а в 22.30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. При тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Предположительно, причиной пожара стало курение в постели.

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