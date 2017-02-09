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Политика и экономика

Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍

Достижения российской науки являются национальным и мировым достоянием
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что прекрасное будущее России неизбежно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», - отметил глава государства на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым, которая проходила в Кремле.

Путин подчеркнул, что не просто слушал, а «любовался» тем, что говорили лауреаты в своих выступлениях. Отметил Путин и то, что, по его мнению, достижения российской науки являются национальным и мировым достоянием.

Глава РФ считает, что сейчас «перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности». Решить эти проблемы, уверен Путин, могут только сильная наука и современные технологии. И всем этим, считает он, Россия располагает.

В 2008 году были учреждены четыре президентских премии для молодых ученых в размере 2,5 млн рублей каждая. Их присуждают за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий.

Лауреатами премии за 2016 год стали двое молодых ученых, а также два исследовательских коллектива за работу в области математики, физики и медицины.

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