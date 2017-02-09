Ученые узнали, что свидетельствует о скором разрыве отношений

Необходимо поймать тот момент, когда отношения перестают быть главными в жизни

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в процессе очередных исследований научились распознавать, что может стать признаком скорейшего затухания романтики и в итоге полного разрыва отношений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как оказалось, чтобы первые романтические взаимоотношения переросли в нечто более серьезное, в идеале — союз на всю жизнь, надо поймать тот момент, когда отношения в паре начинают быть не главными.

То есть, понять, когда взаимоотношения становятся не превалирующими надо всем — когда начинаешь обращать внимание на какие-то другие вещи, детали, людей, увлечения.