В Приморье изъята опасная для людей незамерзайка - более 2,5 тонн

Какие фирмы являются фантомами

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморья за декабрь 2016 года – январь 2017 года проведено 18 рейдов по магазинам, продающих парфюмерно-косметическую продукцию, бытовую химию, в том числе и незамерзающие стеклоомывающие жидкости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Продукция отбиралась на лабораторные исследования.

Так при проведении внеплановой проверки сетевого магазина «Радиус» в городе Спасск-Дальний, на улице Вокзальная,22 для проведения лабораторных исследований на содержание метанола были отобраны образцы "незамерзайки" серии «Зимний», «Север» и «Алтай» (изготовитель ООО «Профстиль», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4 стр. 1).

Выяснилось, что эти образцы не соответствуют требованиям безопасности по содержанию метанола (результат испытания более 0,5%, величина допустимого уровня не более 0,05 %).

Поэтому 114 пятилитровых бутылок (суммарный объем - 570 литров) была изъята из оборота, а в адрес юридического лица выдано соответствующее предписание «О прекращении реализации продукции». В адрес фирмы было направлено определение о вызове для составления протокола о нарушении требований КоАП РФ с дальнейшим направлением материалов дела в суд для принятия решения о конфискации продукции.

Аналогичная продукция изъята из оборота того же хозяйствующего субъекта по адресу поселок Лучегорск, 1-й микрорайон, д.23А: это 388 пятилитровых бутылок общим объемом 1 940 литров. В момент рейда товаро-сопроводительные документы на эту продукцию в тороговой точке отсутствовали. Кроме того, по этому же адресу реализовывалась стеклоомывающая жидкость серии «GleidExcluzive» - 30°С (изготовитель ООО «ИнжТехпоставка», г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д.30, пом.7) - также без документов.

Стоит отметить, что все перечисленные "компании-изготовители" на самом деле являются фантомами, и деятельность по указанным адресам не осуществляют.