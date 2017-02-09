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Политика и экономика

Что будет с рублем в феврале?

Курс валют на 9 февраля
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.51 рубля, а евро - 63.44 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению аналитиков, рубль пока неплохо держится на международной арене. Однако, эксперты уже отмечают, что долго такая ситуация не продержится – в течение первых двух месяцев текущего года доллар по отношению к рублю будет расти и установится на уровне шестидесяти одного рубля уже в конце февраля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 59.75 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 59.00 рубля.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 63.59 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 63.20 рубля за один евро.

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