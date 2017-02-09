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Когда начинается Великий пост в 2017 году у православных: календарь

Цель поста – духовное очищение
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля и длится до 15 апреля. Календарь питания по дням и что нельзя есть в Стастную неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Великий пост начинается сразу после Масленицы. В 2017 году последний «блинный» день - 26 февраля, а уже 27 числа все православные переходят на самый строгий пост в году - Великий.

Сорокодневный период Великого поста связан с испытаниями Христа в пустыне, где он подвергался искушению дьявола в течение 40 дней и ничего при этом не ел. Именно этим постом Христос начал свое великое дело по спасению человеческих душ. Цель поста – духовное очищение.

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.

В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2017 году 9 апреля). В Лазареву субботу (в 2017 году 8 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2017 году 14 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.

Итак, как же нужно питаться во время Великого поста?

Великий пост 2017 питание: первая неделя

Понедельник, 27 февраля – полное воздержание от еды.
Вторник, 28 февраля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Среда, 1 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 2 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Пятница, 3 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 4 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 5 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, можно немного вина.

Великий пост 2017 питание: вторая неделя

Понедельник, 6 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 7 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 8 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 9 марта – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 10 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 11 марта – можно есть вареную пищу с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 12 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017 питание: третья неделя

Понедельник, 13 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 14 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 15 марта – сухоядение, можно употреблять хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи.
Четверг, 16 марта – вареная растительная пища, но без масла.
Пятница, 17 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 18 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 19 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017 питание: четвертая неделя

Понедельник, 20 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 21 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 22 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 23 марта – вареная растительная пища без масла, но при этом разрешается рыба.
Пятница, 24 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 25 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 26 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, не запрещается вино.

Великий пост 2017 питание: пятая неделя

Понедельник, 27 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 28 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 29 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 30 марта – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 31 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 1 апреля – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 2 апреля – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017 питание: шестая неделя

Понедельник, 3 апреля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 4 апреля – вареная растительная пища без масла.
Среда, 5 апреля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 6 апреля – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 7 апреля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов). Разрешается рыба.
Суббота, 8 апреля – вареная пища с добавлением растительного масла, вино, икра. Разрешается рыбная икра.
Воскресенье, 9 апреля – разрешается употреблять в пищу рыбу.
Великий пост 2017 питание: седьмая неделя

Страстная неделя – строгая седмица Великого поста 2017, каждый ее день носит собственное название. Также следует помнить, что в Страстную неделю пост усиливается и является действительно по-настоящему строгим.

Понедельник, 10 апреля (Страстной понедельник) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 11 апреля (Страстной вторник) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Среда, 12 апреля (Страстная среда) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 13 апреля (Страстной четверг) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Пятница, 14 апреля (Страстная пятница) – полное воздержание от пищи.
Суббота, 15 апреля (Страстная суббота) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Воскресенье, 16 апреля (Воскресение Христово) – Пасха, окончание Великого поста.

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