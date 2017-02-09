Серьезный пожар произошел в Приморье

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В 03.13 на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийск поступило сообщение о том, что на улице Коммунальная открытым пламенем горит деревянный навес в производственном помещении.

Оперативно прибыв к месту происшествия, огнеборцы приступили к тушению пожара.

В 03:47 пожар был локализован, а в 12:08 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет. При тушении пожара были задействован 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.