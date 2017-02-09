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На таможнях ДФО за год выявлено 25 радиоактивных людей

А также 6 радиационно-опасных предметов и автомобилей из окрестностей Фукусимы
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году таможнями Дальневосточного региона (Владивостокской, Благовещенской и Находкинской) выявлено 36 радиационно-опасных объектов, в том числе: 25 граждан, прошедших лечение радиофармацевтическими препаратами за границей, 6 объектов японского происхождения и 5 объектов с незначительными (в 3-5 раз) превышениями радиационного фона (строительные материалы, образцы грунта, маркеры металлические, контейнер с парфюмерией). Для сравнения в 2015 году таможнями ДВТУ было выявлено 55 радиационно-опасных объектов (19 - прибыли из Японии, 33 - граждане, прошедшие лечение и 3 - разное: навигационный прибор на судне, массажные чехлы), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Продукты питания с повышенным уровнем естественного радиационного фона таможенными органами не выявлялись.

Из 6 радиационно-опасных объектов, прибывших из Японии в 2016 году, пять - это автомобили и части к ним (бывшие в употреблении) с превышением естественного радиационного фона до 10 раз и загрязнением бета-активными радионуклидами до 100 частиц/см2*мин. Шестой радиационно-опасный объект – коробка с 14 объективами для фотоаппарата с превышением естественного радиационного фона в 22 раза и загрязнением бета-активными радионуклидами до 2 700 частиц/см2*мин. Все радиационно-опасные объекты, прибывшие из Японии 2016 году, органами Роспотребнадзора были запрещены к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС и вывезены обратно в Японию.

Всего после радиационной аварии на АЭС «Фукусима 1» таможенными органами региона по состоянию на 1 января 2017 года выявлен 1 201 радиационно-опасный объект, прибывший из Японии, из них 955 объектов органами Роспотребнадзора запрещены к ввозу, 246 объектов выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой после получения заключения Роспотребнадзора.

Таможенные органы России на постоянной основе проводят радиационный контроль при перемещении через таможенную границу всех товаров, транспортных средств, физических лиц, багажа, международных почтовых отправлений. В регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления все действующие воздушные, автомобильные, железнодорожные и морские пункты пропуска, а также места международного почтового обмена оснащены стационарными таможенными системами обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь» соответствующих модификаций.

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