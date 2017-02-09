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Жителя Подмосковья заставят прополоть "огород" в Приморье

Расстояние оказалось не помехой для наказания
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Житель Солнечногорского района Московской области уклонился от проведения проверки исполнения предписания по устранению зарастания принадлежащего ему в Приморье крупного участка земель сельхозназначения. Подмосковный мировой суд посчитал, что удаленность жительства нарушителя от места совершения им правонарушения не может являться основанием для избежания им наказания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Так, в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения, проведенной в 2016 году, инспекторами Россельхознадзора на территории Кировского района Приморского края был обнаружен крупный (более 9 гектаров) участок сельскохозяйственного назначения, заросший многолетней сорной растительностью и кустарником. По результатам административного разбирательства в адрес владельца участка было вынесено предписание об устранении нарушения норм землепользования в срок до конца октября 2016 года.

При проведении в ноябре прошлого года проверки исполнения предписания стало известно, что житель Подмосковья уклонился от её проведения, хотя был уведомлен надлежащим образом. Земля так и осталась заброшенной и заросшей сорняками.

Инспекторами теруправления Россельхознадзора региона материалы об уклонении жителя Подмосковья от проведения проверочных мероприятий были направлены в мировой суд Солнечногорска, который принял решение о привлечении нарушителя к установленной законом в таких случаях ответственности – административному штрафу.

Несмотря на то, что житель Подмосковья уже понес административную ответственность, зарастание сельхозземель в Приморском крае ему всё-таки придется устранить. В противном случае материалы будут снова направлены в подмосковный мировой суд.

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