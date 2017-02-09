На 3D-принтере печатают сувениры и механизмы во Владивостоке

Применение новых технологий

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Игрушки, сувениры, предметы интерьера, и даже механизмы от автомобилей. Ребята из ВГУЭСа все это печатают на принтере. Не на обычном, конечно, а на ЗД. Для того, чтобы увидеть продукцию, не надо надевать специальные очки. Все распечатки объемные и имеют практическое применение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.