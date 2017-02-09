Скручивать ли пробег машины: приморские автомобилисты определились с ответом

Не все покупатели боятся поддельных цифр

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Популярный портал Drom.ruпровел опрос среди пользователей сайта с 31 января по 7 февраля, задав один вопрос: «На одометре вашей машины 200 тысяч километров. До какой цифры вы считаете приемлемым скрутить пробег при ее продаже?», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Drom.ru.



Результаты опроса показывают, большинство водителей в Приморье (69,3%) вовсе не собираются скручивать пробег. Однако 12,2% ответили, что перед продажей снизили бы показания одометра с 200 до 120 тыс.км. Вариант ответа «до 150» выбрали 6,7% автолюбителей. 6,5% согласны приврать до 80 тыс.км. А 4,9% — до 100 тыс. Отметим, что средний пробег автомобиля в России по данным Drom.ru составляет 13-16 тыс.км в год.

Что касается других регионов, то ответы пользователей одинаковые. Однако есть и такие, кто бы отказался и вовсе скручивать пробег. Больше всего таких автомобилистов живет в Республике Хакасия: здесь 79,1% выбрали вариант ответа «я не буду скручивать». Любителей приукрасить действительность больше в Кировской области — 9,4% готовы изменить реальный пробег автомобиля до 80 тыс.км.



Интересно, что в соседнем Хабаровском крае честных автомобилистов немного больше — 72,5%.



Стоит отметить, что не все покупатели боятся поддельных цифр. Некоторые считают реальное техническое состояние авто самым важным показателем: «Я когда машину покупаю, не на одометр смотрю, а на ее состояние. А движку и автомат проверяю в СТО, на стенде». «Скручивание пробега — это очень плохое занятие!» — делятся своим мнением автомобилисты в комментариях.

Всего в опросе приняли участие 32 111 пользователей из 50 регионов России.