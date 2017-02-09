Изнанка аэропорта Владивостока

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Международный аэропорт Владивосток - место, которое притягивает любителей путешествий. Сегодня отсюда можно улететь практически в любую точку мира, полеты совершают российские и азиатские авиакомпании. В рамках подготовки к саммиту АТЭС в сентябре 2012 года была проведена масштабная модернизация аэродрома, построен новый терминал пропускной способностью 1360 человек в час или 3,5 млн в год. Приморские журналисты увидели аэропорт изнутри: смотрите фоторепортаж на РИА VladNews.