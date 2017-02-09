Международный аэропорт Владивосток - место, которое притягивает любителей путешествий. Сегодня отсюда можно улететь практически в любую точку мира, полеты совершают российские и азиатские авиакомпании. В рамках подготовки к саммиту АТЭС в сентябре 2012 года была проведена масштабная модернизация аэродрома, построен новый терминал пропускной способностью 1360 человек в час или 3,5 млн в год. Приморские журналисты увидели аэропорт изнутри: смотрите фоторепортаж на РИА VladNews.
Изнанка аэропорта Владивостока
Фоторепортаж РИА VladNewsВладивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
10:57, 07 февраля 2017 В Приморском океанариуме теперь можно увидеть «Танцы со скатами»
Животные со временем привыкают к людям
09:31, 06 февраля 2017 Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке
Издание вошло в серию «Жизнь замечательных людей»
07:21, 06 февраля 2017 Восточный шаверменный форум вызвал ажиотаж во Владивостоке
Организаторы были приятно поражены успехом
21:32, 05 февраля 2017 Во Владивостоке встретились юные роботехники двух регионов
Ребята выясняли, кто лучший в профессии будущего
12:26, 05 февраля 2017 Чемпионат Приморского края по СБЕ ММА прошел во Владивостоке
Зрелищные моменты в фоторепортаже РИА VladNews
11:18, 04 февраля 2017 Фотовыставка: Владивосток завален снегом
Каждая из более чем 20 работ на выставке – как кусочек мозаики с общим названием «Город зимой»
11:03, 04 февраля 2017 Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ
Иван Савкин провел показательные выступления в пгт Смоляниново