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Музыка и секс действуют на головной мозг как наркотики, - ученые

Человек получает удовольствие
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какие эмоции вызывает секс, еда, наркотики и музыка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, во время этих действий в мозге возникают собственные опиаты – вещества, вызывающие удовольствие.

Специалисты в ходе исследования изучили карту областей мозга, которые как раз и отвечают за получение удовольствие от музыки, секса, еды и наркотиков. Эксперты решили выборочно блокировать возникающие в мозге опиоиды с помощью препарата для лечения наркотической зависимости. После этого было установлено, что любимая песни больше не вызывали удовольствия.

По словам специалистов, такое исследование поможет найти новые способы для борьбы с наркотической зависимостью, а также для лечения других заболеваний, в том числе и ожирением.

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