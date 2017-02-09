Музыка и секс действуют на головной мозг как наркотики, - ученые

Человек получает удовольствие

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какие эмоции вызывает секс, еда, наркотики и музыка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, во время этих действий в мозге возникают собственные опиаты – вещества, вызывающие удовольствие.

Специалисты в ходе исследования изучили карту областей мозга, которые как раз и отвечают за получение удовольствие от музыки, секса, еды и наркотиков. Эксперты решили выборочно блокировать возникающие в мозге опиоиды с помощью препарата для лечения наркотической зависимости. После этого было установлено, что любимая песни больше не вызывали удовольствия.

По словам специалистов, такое исследование поможет найти новые способы для борьбы с наркотической зависимостью, а также для лечения других заболеваний, в том числе и ожирением.