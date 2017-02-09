Приморец наворовал автозапчастей на один миллион рублей

Мужчина приговорен к трем годам колонии

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Житель Партизанского района признан виновным в совершении серии имущественных преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 28-летний мужчина проникал на неохраняемые территории авторазборок и частных домовладений, похищал запчасти и комплектующие на строительную технику. Преступления мужчина совершал на территории Партизанского района и Партизанского городского округа. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В ходе розыска полицейские задержали злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе следствия установлена причастность подсудимого к 12 эпизодам противоправной деятельности. Ущерб превысил 1,7 млн рублей.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.