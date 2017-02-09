Жители Приморья организовали казино у себя дома

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Находке сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность местных жителей, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что с целью получения прибыли от незаконной игорной деятельности подозреваемые организовали азартные игры с использованием игрового оборудования. Нелегальное игорное заведение обнаружено в поселке Врангель. В ходе розыска были задержаны организатор и пять соучастников незаконной игорной деятельности.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых были изъяты 17 единиц компьютерного оборудования, обеспечивающего доступ клиентов к азартным играм, документация, бухгалтерские записи, более 50 тысяч рублей, полученных за сутки работы нелегального заведения, архив камер видеонаблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».

Подозреваемым грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.