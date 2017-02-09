Ушел из жизни профессор ДВГИИ Виктор Колин 10:49, 09 февраля Ушел из жизни профессор ДВГИИ Виктор Колин
Еще одна рыжая красавица разгуливала по Владивостоку 10:24, 09 февраля Еще одна рыжая красавица разгуливала по Владивостоку (Видео)
Имя сыну Тимура дадут в Подмосковье 10:07, 09 февраля Имя сыну Тимура дадут в Подмосковье (Видео)
Новостная лента
Февраль, 09 четверг
11:25
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
11:25
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
11:25
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:21
«Клуб выходного дня» ждёт горожан во Дворце детского творчества Владивостока
11:04
Жители Приморья организовали казино у себя дома
10:49
Ушел из жизни профессор ДВГИИ Виктор Колин
10:44
18 пожаров зафиксировано в Приморье
10:24
Еще одна рыжая красавица разгуливала по Владивостоку Видео
10:07
Имя сыну Тимура дадут в Подмосковье Видео
10:02
Жителей Владивостока приглашают на бесплатные юридические консультации в библиотеку им. А.П. Чехова
09:53
Скончался известный советский вратарь Виктор Чанов
09:42
Долги приморцев друг перед другом выросли
09:35
Во Владивостоке в среду произошло 55 аварий Эксклюзив
09:31
Приморец уклонялся от административного надзора
09:20
Приморец ответит за незаконную торговлю у дороги
09:09
Гороскоп на 9 февраля
08:48
Жителей Владивостока приглашают принять участие в международном творческом конкурсе
08:23
Часть Владивостока останется без света в четверг, 9 февраля Адреса
08:14
Во Владивостоке сегодня возможен слабый снег
07:33
Заявки на получение субсидий продолжает принимать администрация Владивостока
06:20
Владивосток захватила эпидемия гриппа
05:27
В Паттайе россиянин погиб под колесами мотоцикла по дороге на пляж
04:30
Елена Новицкая: Развитие социальной сферы остается приоритетом в любой экономической ситуации
03:04
Судья Универсиады 2017 Алексей Белослудцев погиб в Казахстане под лавиной
02:20
Минфин хочет повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк
01:32
Нижегородская студентка погибла, катаясь с горки на «ватрушке»
00:01
В Британии женщина вышла замуж сама за себя
Февраль, 08 среда
23:21
Школьникам Владивостока рассказали о достижениях великих соотечественников
22:07
До конца подачи заявок на «Тур острова Папенберг» осталось 10 дней
21:26
В 2017 году россиянам дадут баллы для обмена на продукты
20:17
Бесплатная приватизация жилья в России 2017: последние новости
19:14
Мужчины предпочитают секс с ровесницами, - ученые
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 8 февраля
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4080 (19) от 09 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кольцо на «3-й Рабочей» лишили «автостраховки»
В память о погибших
Гектар по силам. И способностям
Горожане помогли полицейским раскрыть наркопритон
«Игрок» назначил встречу
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Частные объявления

Ушел из жизни профессор ДВГИИ Виктор Колин

Прощание состоится 10 февраля
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Ректорат Дальневосточного государственного института искусств с прискорбием сообщает, что 7 февраля на 78 году ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), профессор, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Виктор Яковлевич Колин.

Виктор Яковлевич проработал в Институте искусств 47 лет. Все годы вел активную концертную и просветительскую деятельность, выпустил более ста специалистов – исполнителей на кларнете и саксофоне.

Имя Виктора Яковлевича Колина вписано в историю отечественного исполнительства на духовых инструментах. Лауреат премии губернатора Приморского края, награжден знаком Министерства СССР «За отличную работу». Коллектив ДВГИИ выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание состоится в пятницу, 10 февраля, 11.00 на Морском кладбище.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Старинные вещи можно
14:32, 08 февраля 2017 Старинные вещи можно "пристроить" в театр им. Горького

Для нового спектакля "разыскивается" реквизит

В сети магазинов
11:15, 31 января 2017 В сети магазинов "Деловой носорог" появилась программа лояльности

Скидка для корпоративных клиентов составит 45 %

«Рождественский караван Coca-Cola» помог детям Дальнего Востока поверить в мечту
16:24, 25 января 2017 «Рождественский караван Coca-Cola» помог детям Дальнего Востока поверить в мечту

Адресатами помощи традиционно являются воспитанники детских домов

Сервис «Видеопрокат» от «Ростелекома» пополнился новыми коллекциями фильмов
13:10, 25 января 2017 Сервис «Видеопрокат» от «Ростелекома» пополнился новыми коллекциями фильмов

Премьеры в цифровом качестве уже доступны

Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
14:33, 17 января 2017 Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи

тел. 2 95 75 95

Бездомным щенкам во Владивостоке ищут новый дом
11:27, 27 декабря 2016 Бездомным щенкам во Владивостоке ищут новый дом

Животные могут пострадать от рук застройщика

Купить билет на автобус теперь можно через интернет
13:45, 19 декабря 2016 Купить билет на автобус теперь можно через интернет

Об этом сообщает biletavto.ru