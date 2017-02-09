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Политика и экономика

Египет будет открыт для туристов с 23 февраля 2017 года

Российские спецслужбы уже провели официальную проверку аэропортов этой страны
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Когда откроют Египет для российских туристов, сейчас волнует многих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ведь тысячи россиян ранее летали в отпуск на курорты этой страны. Климат Египта позволяет насладиться солнцем и теплым морем даже тогда, когда в России зима. К тому же, в этой стране очень много древних достопримечательностей.

Дата открытия Египта для перелетов русских туристов постоянно откладывается, и еще не определилась. Российские власти ждут, чтобы в Египте были соблюдены все требования по обеспечению безопасности отдыхающих.

Российские спецслужбы уже провели официальную проверку аэропортов этой страны. Но пока официально выводы комиссии еще не озвучены. Хотя, как сообщают осведомленные источники, результатами проведенной работы эксперты остались довольны и дали положительные оценки в составленном отчете.

В дипломатических службах говорят о том, что с 23 февраля будут восстановлены не только регулярные, но и чартерные рейсы. Это позволит россиянам в последние зимние дни погреться под теплым египетским солнцем.

Комиссия пока же ожидает, что некоторые нюансы будут исправлены в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Каирский аэропорт проверку прошел и уже сейчас готов к приему российских граждан. И если все требования российских экспертов будут выполнены, то совсем скоро откроются и регулярны, и чартерные рейсы.

Ожидается, что заседание, на котором будет принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения с Египтом, состоится в период с 10 по 13 февраля 2017 года. Так что уже на следующей неделе станет понятно, смогут ли в ближайшие месяцы граждане РФ отдохнуть в Египте.

Тем временем многие туристические компании провели масштабную подготовку и готовы вновь начать продажу туров в Египет уже сегодня. И, как считают эксперты, спрос на путевки в Страну Пирамид, будет высоким.

Напомним, в конце 2015 года произошел теракт на борту российского пассажирского самолета, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. После этого властями РФ было принято решение приостановить авиасообщение с Египтом до того момента, пока Египет не сможет гарантировать безопасность российским туристам.

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